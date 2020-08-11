انعقاد مجلس وزاري غدا الأربعاء للمصادقة على الأمر الترتيبي الخاص بتنظيم نقل العا

انعقاد مجلس وزاري غدا الأربعاء للمصادقة على الأمر الترتيبي الخاص بتنظيم نقل العاملات الفلاحات

أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أسامة الخريجي، أن مجلسا وزاريا، سيعقد غدا الأربعاء 14 أوت 2020، للمصادقة على الأمر الترتيبي الخاص بعملية تنظيم نقل العاملات الفلاحات والشروط المستوجبة لذلك.

وأوضح الخريجي، خلال الملتقى الوطني حول المرأة الفلاحة: الواقع والآفاق، انتظم الثلاثاء، أن هذا الأمر يهم القانون عدد 51 الصادر سنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل جديد: "نقل العملة الفلاحيين".

وينص هذا القانون خاصة على أن نقل العملة الفلاحيين تعدّ خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة. وتنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارات المعدة للنقل الريفي.