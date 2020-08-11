عاجل المريمي: مقترح المنطقة منزوعة السلاح طُرح للنقاش لكنّه يحتاج لضمانات. #ليبيا #ال تم النشر منذُ 19 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر المريمي: مقترح المنطقة منزوعة السلاح طُرح للنقاش لكنّه يحتاج لضمانات. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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