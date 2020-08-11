عاجل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يقوم بتسليم أربع شاحنات مياه بسعة 20000 لكل منها تم النشر منذُ 19 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يقوم بتسليم أربع شاحنات مياه بسعة 20000 لكل منها للشركة العامة للمياه والصرف الصحي لدعم قطاع المياه في بلدية غات. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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