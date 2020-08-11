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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يقوم بتسليم أربع شاحنات مياه بسعة 20000 ‏لكل منها

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يقوم بتسليم أربع شاحنات مياه بسعة 20000 ‏لكل منها للشركة العامة للمياه والصرف الصحي لدعم قطاع المياه في بلدية غات.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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