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لافروف: هدف جهودنا في #ليبيا هو استعادة الدولة وسيادتها. #المرصد

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

لافروف: هدف جهودنا في #ليبيا هو استعادة الدولة وسيادتها. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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