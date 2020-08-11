اللجنة الطبية الاستشارية تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا (8 بنغازي و 1 بن جواد )، كما سجل معمل covid-19 ثلاث حالات وفاة 2 منها من مدينة بنغازي و واحدة من مدينة بن جواد.