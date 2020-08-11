عاجل اللجنة الطبية الاستشارية تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا (8 بنغازي و 1 تم النشر منذُ 17 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر اللجنة الطبية الاستشارية تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا (8 بنغازي و 1 بن جواد )، كما سجل معمل covid-19 ثلاث حالات وفاة 2 منها من مدينة بنغازي و واحدة من مدينة بن جواد. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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