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اللجنة الطبية الاستشارية تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا (8 بنغازي و 1

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اللجنة الطبية الاستشارية تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا (8 بنغازي و 1 بن جواد )، كما سجل معمل covid-19 ثلاث حالات وفاة 2 منها من مدينة بنغازي و واحدة من مدينة بن جواد.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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