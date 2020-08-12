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السفير الأمريكي: لا حلّ للازمة الليبيّة إلا بالتفاوض السياسي، ونقترح أن تكون #سر

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السفير الأمريكي: لا حلّ للازمة الليبيّة إلا بالتفاوض السياسي، ونقترح أن تكون #سرت منطقةً منزوعة السلاح. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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