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اندلاع حريق بمقبرة “اللماميش” بمنطقة القواسم، بمدينة غريان جنوب العاصمة الليبية

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اندلاع حريق بمقبرة “اللماميش” بمنطقة القواسم، بمدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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