عاجل اندلاع حريق بمقبرة “اللماميش” بمنطقة القواسم، بمدينة غريان جنوب العاصمة الليبية تم النشر منذُ 16 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر اندلاع حريق بمقبرة “اللماميش” بمنطقة القواسم، بمدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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