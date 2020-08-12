عاجل المركز الوطني لمكافحة الامراض يعلن تسجيل 373 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا #الح تم النشر منذُ 16 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر المركز الوطني لمكافحة الامراض يعلن تسجيل 373 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا#الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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