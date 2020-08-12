عاجل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا: إجمالي الإصابات : 6,302 الحالات النشطة : تم النشر منذُ 10 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا: إجمالي الإصابات : 6,302 الحالات النشطة : 5,430 المتعافين : 740 الوفيات : 132 شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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