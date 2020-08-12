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الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا: إجمالي الإصابات : 6,302 الحالات النشطة :

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا:

إجمالي الإصابات : 6,302
الحالات النشطة : 5,430
المتعافين : 740
الوفيات : 132



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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