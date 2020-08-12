عاجل جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، يعلن بدء التشغيل الجزئي لصمامات تم النشر منذُ 8 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، يعلن بدء التشغيل الجزئي لصمامات التحكم وبدء تدفق المياه عبر المسار الشرقي لتغذية مدن ومناطق الاستهلاك على طول هذا المسار. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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