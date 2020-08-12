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جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، يعلن بدء التشغيل الجزئي لصمامات

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، يعلن بدء التشغيل الجزئي لصمامات التحكم وبدء تدفق المياه عبر المسار الشرقي لتغذية مدن ومناطق الاستهلاك على طول هذا المسار.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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