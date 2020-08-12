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العباني: فكرة إبعاد الجيش عن #سرت والجفرة مرفوضة وتعد بداية لتقسيم الدولة. #ليبي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

العباني: فكرة إبعاد الجيش عن #سرت والجفرة مرفوضة وتعد بداية لتقسيم الدولة. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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