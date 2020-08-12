عاجل العباني: فكرة إبعاد الجيش عن #سرت والجفرة مرفوضة وتعد بداية لتقسيم الدولة. #ليبي تم النشر منذُ 8 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر العباني: فكرة إبعاد الجيش عن #سرت والجفرة مرفوضة وتعد بداية لتقسيم الدولة. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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