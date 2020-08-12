تصدع جديد بين فصائل #الوفاق .. ميليشيا مسلحة يقودها المطلوب دوليا #صلاح_بادي تعب

تصدع جديد بين فصائل #الوفاق .. ميليشيا مسلحة يقودها المطلوب دوليا #صلاح_بادي تعبر عن تململها، مؤكدة أن مقاتليها يتعرضون للهلاك في الصحراء تحت أشعة الشمس الحارقة بانتظار معركة #سرت
التفاصيل..https://
تصدع جديد بين فصائل #الوفاق .. ميليشيا مسلحة يقودها المطلوب دوليا #صلاح_بادي تعبر عن تململها، مؤكدة أن مقاتليها يتعرضون للهلاك في الصحراء تحت أشعة الشمس الحارقة بانتظار معركة #سرت
التفاصيل..https://
مساكين هؤلاء الشباب المغرر بهم والطامعين في المال …لن ينفعكم بادي هذا المجرم المطلوب دوليا الذي قتل وحرق المطار…سيهرب الثي تركيا حيث يقيم اولاده و زوجته وبقية اسرته وسترون مصيركم …القتل او الضياع في الصحراء…أرجعوا الي عقولكم وحكموا المنطق ايها البؤساء..لن ينفعكم المال …سترمل زوجاتكم و تثكل امهاتكم من اجل ان يصل هؤلاء القتلة الي السلطة اللعينة…اما انتم فان الموت سيحصدكم حصدا ولاحول ولاقوة الا بالله……….
لا مساكين ولا كرنكاطي… هادوما كمشة مصيع ومخانب وشراذم ومفسدين في الأرض… وربك عامي بصيرتهم من الفساد والمعاصي والموبقات اللي يديروا فيها ومن غطرستهم وجبروتهم وظلمهم وقتلهم وتعذيبهم ونهبهم لأرزاق الناس وانتهاكهم لأعراضهم.
واللي يجيف منهم يعتبر مستراح منه ويفرح بموته البشر والحجر.
.﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾
فهل يتصور هؤلاء الاغبياء انهم مرابطين لتحرير المسجد الاقصى !! انهم اغبياء يلعبوا دور قذر لحساب قطرائيل لمحاربة الجيش الوطنى الليبى ودعم الاحتلال التركى لوطنهم ومعهم نفايات ارهابية من كل مكان يقبضوا بالدولار وينيكوا نسوان الخوان ويعتبرون الفاحشة جهاد نكاح !!!! فبادى وعصابته فى شمس الصحراء والمرتزقة فى غرف نوم نساوينهم مكيفيين !!
اصبر ياحمار وانتظر نزول الوحى عليكم كما زعم اخوان الشياطين بينما تتنزل عليهم الشياطين
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