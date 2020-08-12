عاجل السفير الإيطاليّ في #ليبيا يقدم اقتراحًا جديدًا لحكومة الوفاق بشأن مذكّرة الهجرة تم النشر منذُ 6 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر السفير الإيطاليّ في #ليبيا يقدم اقتراحًا جديدًا لحكومة الوفاق بشأن مذكّرة الهجرة بين البلدين. #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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