عاجل عماري زايد يبحث مع معتوق سبل تسليم موقع مطار #طرابلس الدوليّ لمواصلات الوفاق. #ل تم النشر منذُ 5 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر عماري زايد يبحث مع معتوق سبل تسليم موقع مطار #طرابلس الدوليّ لمواصلات الوفاق. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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