عاجل اللواء أحمد المسماري يترأس وفد الجيش العربي الليبي لحضور إحتفالية الذكري الثماني تم النشر منذُ 4 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر اللواء أحمد المسماري يترأس وفد الجيش العربي الليبي لحضور إحتفالية الذكري الثمانين لتأسيس الجيش الليبي في منطقة ابورواش بجمهورية مصر العربية#الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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