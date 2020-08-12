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اللواء أحمد المسماري يترأس وفد الجيش العربي الليبي لحضور إحتفالية الذكري الثماني

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اللواء أحمد المسماري يترأس وفد الجيش العربي الليبي لحضور إحتفالية الذكري الثمانين لتأسيس الجيش الليبي في منطقة ابورواش بجمهورية مصر العربية
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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