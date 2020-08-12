رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي: -نرحب بما انتهى إ

رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي:

-نرحب بما انتهى إليه لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في القاهرة.

-نؤيد مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للسفير الأمريكي بأن تكون سرت تحت حماية وزارة الداخلية ممثلة في جميع مديريات الأمن من جميع أنحاء ليبيا.

– وفقا للمقترح فإن السلطة التشريعية في سرت ستخضع لحكومة وحدة وطنية وستكون المدينة وئاما لليبيين ومقراً للسلطة التشريعية والتنفيذية وباقي المؤسسات في فترة انتقالية تؤسس لبناء الدولة.

-نؤيد مقترح فتح النفط بشرط ضمان وجود آلية تمنع حكومة الوفاق من التصرف في عوائد الليبيين أو وصول ثروات الشعب إلى أيدي الأتراك والمرتزقة إلى حين تأسيس سلطة تنفيذية جديدة.