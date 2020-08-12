عاجل سعر الدينار الليبي مقابل العملات الاجنبية وبعض المعادن بالسوق السوداء اليوم الار تم النشر منذُ 4 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر سعر الدينار الليبي مقابل العملات الاجنبية وبعض المعادن بالسوق السوداء اليوم الاربعاء 12/8/2020 شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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