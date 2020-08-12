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اندلاع حريق في المجمع التجاري “هيلمان سنتر”، بمدينة #الزاوية دون معرفة الأسباب.

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اندلاع حريق في المجمع التجاري “هيلمان سنتر”، بمدينة #الزاوية دون معرفة الأسباب.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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