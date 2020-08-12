#كورونا | المركز الوطني لمكافحة الأمراض : هناك عزوف من المتعافين عن التبرع بـ ” بلازما الدم ” التي تساعد على شفاء مصابين آخرين ونناشدهم بالتواصل مع المركز للتبرع وإنقاذ حياة غيرهم . #ليبيا #المرصد