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#كورونا | المركز الوطني لمكافحة الأمراض : هناك عزوف من المتعافين عن التبرع بـ “

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#كورونا | المركز الوطني لمكافحة الأمراض : هناك عزوف من المتعافين عن التبرع بـ ” بلازما الدم ” التي تساعد على شفاء مصابين آخرين ونناشدهم بالتواصل مع المركز للتبرع وإنقاذ حياة غيرهم . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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