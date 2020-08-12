عاجل #كورونا | المركز الوطني لمكافحة الأمراض : هناك عزوف من المتعافين عن التبرع بـ “ تم النشر منذُ ساعتيناضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #كورونا | المركز الوطني لمكافحة الأمراض : هناك عزوف من المتعافين عن التبرع بـ ” بلازما الدم ” التي تساعد على شفاء مصابين آخرين ونناشدهم بالتواصل مع المركز للتبرع وإنقاذ حياة غيرهم . #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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