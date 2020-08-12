عاجل مركزي #طرابلس :847 مليون دينار أذونات صرف من مالية الوفاق لمواجهة كورونا. #ليبيا تم النشر منذُ ساعة واحدةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر مركزي #طرابلس :847 مليون دينار أذونات صرف من مالية الوفاق لمواجهة كورونا. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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