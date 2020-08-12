عاجل رسالة إماراتية إلى #مجلس_الأمن: لتركيا سجل حافل بالتدخلات في المنطقة.. ونرفض تشك تم النشر منذُ 19 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر رسالة إماراتية إلى #مجلس_الأمن: لتركيا سجل حافل بالتدخلات في المنطقة.. ونرفض تشكيك #تركيا في جهودنا لدعم الأمن والسلام في #ليبيا التفاصيل..https://hdth.tv/9d5vq شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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