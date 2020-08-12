عاجل

رسالة إماراتية إلى #مجلس_الأمن: لتركيا سجل حافل بالتدخلات في المنطقة.. ونرفض تشك

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رسالة إماراتية إلى #مجلس_الأمن: لتركيا سجل حافل بالتدخلات في المنطقة.. ونرفض تشكيك #تركيا في جهودنا لدعم الأمن والسلام في #ليبيا

التفاصيل..https://hdth.tv/9d5vq


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك