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المسماري: أردوغان لم يُعرْ أيّ اهتمام للمطالب الدوليّة بحظر نقل السلاح إلى #ليبي

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المسماري: أردوغان لم يُعرْ أيّ اهتمام للمطالب الدوليّة بحظر نقل السلاح إلى #ليبيا. #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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