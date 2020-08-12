عاجل امغيب: مقترح إعادة تشكيل الرئاسيّ وفق مبادرة المستشار صالح هو المتاح حاليًا والأ تم النشر منذُ 17 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر امغيب: مقترح إعادة تشكيل الرئاسيّ وفق مبادرة المستشار صالح هو المتاح حاليًا والأقرب للتنفيذ. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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