عاجل الوضـع الوبائي المحلي لفيروس كورونا: إجمالي العينات: 68,201 الحالات المؤكدة “ا تم النشر منذُ 17 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الوضـع الوبائي المحلي لفيروس كورونا: إجمالي العينات: 68,201 الحالات المؤكدة “التراكمية”: 6,302 الحالات النشطة: 5,430 حالات الشفاء: 740 الوفيات: 132 شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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