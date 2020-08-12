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الوضـع الوبائي المحلي لفيروس كورونا: إجمالي العينات: 68,201 الحالات المؤكدة “ا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الوضـع الوبائي المحلي لفيروس كورونا:

إجمالي العينات: 68,201
الحالات المؤكدة “التراكمية”: 6,302
الحالات النشطة: 5,430
حالات الشفاء: 740
الوفيات: 132



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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