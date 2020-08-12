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وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا والاستئناف الفوري للحوار الشامل بين الليبيين.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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