عاجل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل تم النشر منذُ 17 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا والاستئناف الفوري للحوار الشامل بين الليبيين. #الحدث_الليبي شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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