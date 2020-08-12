وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا والاستئناف الفوري للحوار الشامل بين الليبيين.

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