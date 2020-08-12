عاجل عماري زايد لـ السفير التركي: الوفاق ماضية في بسط نفوذها على كامل #ليبيا. #المرصد تم النشر منذُ 15 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر عماري زايد لـ السفير التركي: الوفاق ماضية في بسط نفوذها على كامل #ليبيا. #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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