رئيس لجنة الطاقة وعضو لجنة الخارجية بمجلس النواب عيسى العريبي:

-نستنكر تصريحات سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا والمستشار المالي بالاستثمارات الليبية الخارجية حالياً والتي هاجم فيها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

-نندد بهذه التصريحات "المرفوضة" والتي لا تمثل بريطانيا العظمى والصديقة، بل تمثل مؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة، باعتبار أن السفير البريطاني السابق لدى ليبيا يتقاضى مرتباته منها كونه مستشاراً خاصاً لديها.

-نؤكد بأن مجلس النواب والشعب الليبي ماضون نحو السلام والوئام والتوافق والاستقرار والنماء والوحدة العادلة المتمثلة في مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي أعلن عنها في القاهرة ضد دعاة الحرب والفوضى والتقسيم والاستفراد.

#الحدث_الليبي