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حكومة الوفاق تبحث آلية توزع مخصّصات وقود الديزل على المخابز. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حكومة الوفاق تبحث آلية توزع مخصّصات وقود الديزل على المخابز. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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