عاجل الشحومي: مكافحة الفساد وغسيل الأموال ليست بحاجة لتوقيع برتوكول بين المركزي وداخل تم النشر منذُ 14 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الشحومي: مكافحة الفساد وغسيل الأموال ليست بحاجة لتوقيع برتوكول بين المركزي وداخليّة الوفاق. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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