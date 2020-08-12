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مكافحة الأمراض أجدابيا: المدينة تعاني من شحٍّ في الإمكانيّات وعدم توفّر مشغلات أ

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مكافحة الأمراض أجدابيا: المدينة تعاني من شحٍّ في الإمكانيّات وعدم توفّر مشغلات أجهزة الـ PCR . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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