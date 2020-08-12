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فارس: هناك خلاف قوي وكبير بين أوروبا و #تركيا بسبب القضية الليبية. #ليبيا #المرص

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فارس: هناك خلاف قوي وكبير بين أوروبا و #تركيا بسبب القضية الليبية. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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