البكوش: هدف التحرّكات الأمريكيّة لجعل مدينتي #سرت والجفرة منزوعة السلاح هو تحييد

البكوش: هدف التحرّكات الأمريكيّة لجعل مدينتي #سرت والجفرة منزوعة السلاح هو تحييدُ #روسيا وإخراجها من #ليبيا. #المرصد
البكوش: هدف التحرّكات الأمريكيّة لجعل مدينتي #سرت والجفرة منزوعة السلاح هو تحييدُ #روسيا وإخراجها من #ليبيا. #المرصد
كفاية خزعبلات واوهام يافنكوش فالروس والامريكان متفقان على اقتسام العالم فيما بينهما ولن يرضوا لصعلوك تركى الا ان يكون خادما لهم كما حدث فى سوريا حيث حصل الامريكان على نفط دير الزور وتركوا قواعدهم العسكرية كاملة المرافق للروس حيث يرفرف العلم الروسى فى منبج على الحدود التركية عضو حلف الناتو صحيح اللى اختشوا ماتوا فالحركات الامريكانى مكشوفة ولن يسمحوا لتركيا ان تحصل على قطرة نفط اوغاز فى ليبيا او شرق المتوسط وكفاية عليها ما نهبته من مصرف ليبيا المركزى مقابل السماح لاردوغان بدور قذر فى نقل الارهابيين ولو سقط ترامب سيفتح الملف !!!
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