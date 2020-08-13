المسماري : تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا من القرن الأفريقي بدعم قطري

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، عن عمليات نقل إرهابيين من معسكرات في منطقة القرن الأفريقي إلى مدينة مصراتة بدعم وتمويل قطري.

وقال اللواء أحمد المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستمر في تفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذه ليست محطتهم الأخيرة، وأنه سيتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة.

وأوضح اللواء أحمد المسماري أن تركيا نقلت عناصر من منطقة القرن الأفريقي بأموال قطرية، كاشفًا عن وصول “300” عنصر تكفيري متطرف مؤخرًا من الصومال، بقيادة ضابطين قطريين إلى مصراتة.