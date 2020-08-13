عاجل الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا في ليبيا : إجمالي الإصابات : 6,611 الحالات تم النشر منذُ ساعتيناضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا في ليبيا : إجمالي الإصابات : 6,611 الحالات النشطة : 5,701 المتعافين : 778 الوفيات : 132 شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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