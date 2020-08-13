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الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا في ليبيا : إجمالي الإصابات : 6,611 الحالات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا في ليبيا :
إجمالي الإصابات : 6,611
الحالات النشطة : 5,701
المتعافين : 778
الوفيات : 132

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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