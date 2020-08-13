عاجل السيسي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني تطوّرات الأوضاع في منطقة شرق المتوسّط. #ليب تم النشر منذُ ساعة واحدةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر السيسي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني تطوّرات الأوضاع في منطقة شرق المتوسّط. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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