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السيسي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني تطوّرات الأوضاع في منطقة شرق المتوسّط. #ليب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السيسي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني تطوّرات الأوضاع في منطقة شرق المتوسّط. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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