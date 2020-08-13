عاجل لافروف لـ نظيره السعوديّ: يجب وقف إطلاق النار في ليبيا والاستئناف الفوريّ للحوار تم النشر منذُ ساعتيناضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر لافروف لـ نظيره السعوديّ: يجب وقف إطلاق النار في ليبيا والاستئناف الفوريّ للحوار الشامل بين الليبيين. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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