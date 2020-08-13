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كشفت وثائق مسرّبة عن تفاصيل اتفاقية جديدة بين حكومة #الوفاق و #تركيا، تتيح لأنقر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كشفت وثائق مسرّبة عن تفاصيل اتفاقية جديدة بين حكومة #الوفاق و #تركيا، تتيح لأنقرة مراقبة كافة واردات #ليبيا والتحكم فيها

التفاصيل..https://hdth.tv/64zja


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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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