عاجل كشفت وثائق مسرّبة عن تفاصيل اتفاقية جديدة بين حكومة #الوفاق و #تركيا، تتيح لأنقر تم النشر منذُ ساعتينتعليق مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر كشفت وثائق مسرّبة عن تفاصيل اتفاقية جديدة بين حكومة #الوفاق و #تركيا، تتيح لأنقرة مراقبة كافة واردات #ليبيا والتحكم فيها التفاصيل..https://hdth.tv/64zja شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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