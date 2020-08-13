شكشك يطالب بإيقاف عددًا من مسؤولي جهاز الطبِّ العسكريّ التابع للرئاسي لتلاعبهم ب

عاجل شكشك يطالب بإيقاف عددًا من مسؤولي جهاز الطبِّ العسكريّ التابع للرئاسي لتلاعبهم ب تم النشر منذُ ساعتيناضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر شكشك يطالب بإيقاف عددًا من مسؤولي جهاز الطبِّ العسكريّ التابع للرئاسي لتلاعبهم بأموال مكافحة كورونا. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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