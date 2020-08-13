عاجل النجار يطلع السفارة الأمريكيّة على جهود المركز الوطنيّ في مكافحة جائحة كورونا. # تم النشر منذُ 7 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر النجار يطلع السفارة الأمريكيّة على جهود المركز الوطنيّ في مكافحة جائحة كورونا. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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