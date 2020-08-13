عاجل #الحدث_عاجل..وسائل إعلام ليبية: فرقاطة تركية دخلت دخلت “حوض الخمس” وأخرى خارجه تم النشر منذُ 15 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #الحدث_عاجل..وسائل إعلام ليبية: فرقاطة تركية دخلت دخلت “حوض الخمس” وأخرى خارجه شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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