عاجل

#الحدث_عاجل..وسائل إعلام ليبية: فرقاطة تركية دخلت دخلت “حوض الخمس” وأخرى خارجه

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#الحدث_عاجل..وسائل إعلام ليبية: فرقاطة تركية دخلت دخلت “حوض الخمس” وأخرى خارجه

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك