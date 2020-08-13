عاجل باشاآغا يعرب عن تضامنه مع ” شرطي الدبدوب ” ويأمر مديرية #طرابلس بالإفراج عنه. #ل تم النشر منذُ 26 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر باشاآغا يعرب عن تضامنه مع ” شرطي الدبدوب ” ويأمر مديرية #طرابلس بالإفراج عنه. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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