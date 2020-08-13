عاجل السفير الأمريكي يجري زيارة إلى #تركيا لبحث سبل تحقيق حلّ منزوع السلاح وسط #ليبيا تم النشر منذُ 12 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر السفير الأمريكي يجري زيارة إلى #تركيا لبحث سبل تحقيق حلّ منزوع السلاح وسط #ليبيا شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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