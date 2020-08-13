قرار وزير الداخلية إبراهيم بوشناف رقم (755) لسنة 2020 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة تت

قرار وزير الداخلية إبراهيم بوشناف رقم (755) لسنة 2020 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة تتولى مهمة وضع تصور للاستفادة من المحالين إلى الخدمة المدنية من أعضاء هيئة الشرطة وكيفية قيامهم بمهام عملهم، وكذلك اقتراح توزيع القادرين على العمل في باقي إدارات الدولة.