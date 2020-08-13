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قرار وزير الداخلية إبراهيم بوشناف رقم (755) لسنة 2020 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة تت

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قرار وزير الداخلية إبراهيم بوشناف رقم (755) لسنة 2020 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة تتولى مهمة وضع تصور للاستفادة من المحالين إلى الخدمة المدنية من أعضاء هيئة الشرطة وكيفية قيامهم بمهام عملهم، وكذلك اقتراح توزيع القادرين على العمل في باقي إدارات الدولة.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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