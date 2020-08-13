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نائب تركي سابق: جميع الطرق مسدودة أمام #تركيا لدخول الحرب في #ليبيا. #المرصد

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نائب تركي سابق: جميع الطرق مسدودة أمام #تركيا لدخول الحرب في #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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