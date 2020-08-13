عاجل #ليبيا.. الكشف عن واقعة فساد متصلة بأموال كورونا في حكومة #الوفاق التفاصيل.. تم النشر منذُ 16 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #ليبيا.. الكشف عن واقعة فساد متصلة بأموال كورونا في حكومة #الوفاق التفاصيل..https://hdth.tv/ydmqr شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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