بيت المال: مستعدّون لصدِّ أيّ هجوم عبثي من حفتر على المدن الغربيّة. #ليبيا #المر

بيت المال: مستعدّون لصدِّ أيّ هجوم عبثي من حفتر على المدن الغربيّة. #ليبيا #المرصد
بيت المال: مستعدّون لصدِّ أيّ هجوم عبثي من حفتر على المدن الغربيّة. #ليبيا #المرصد
متخلف عقلى وحمار ويناقض نفسه كان بيقول انهم مستعدون للهجوم ومنتظرين ساعة الصفر والان يقول صد هجوم مع انه يعرف جيدا ان من يمنع هجوم الجيش الوطنى على مصراته هو السيسى الذى رسم خط احمر واوقف اطلاق النار بالقوة وقال لن اسمح لاحد بعبور الخط لا من الشر ولا من الغرب وانه خط سلام لاحرب والمضحك انك تقول نحترم وقف اطلاق النار مع انكم رافضينه اصلا وكل محاولات التسلل الى الخط الاحمر يقوم الطيران بابادتهم اول باول !!!
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