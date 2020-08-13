عاجل اللجنة الإستشارية الطبية الجبل الأخضر، تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة موجبة ببلدية تم النشر منذُ 16 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر اللجنة الإستشارية الطبية الجبل الأخضر، تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة موجبة ببلدية الأبرق. شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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