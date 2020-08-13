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أفادت مصادر إعلامية ليبية برصد فرقاطة تركية تدخل حوض ميناء الخمس البحري شرق العا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أفادت مصادر إعلامية ليبية برصد فرقاطة تركية تدخل حوض ميناء الخمس البحري شرق العاصمة #طرابلس وأخرى لا تزال خارج حوض الميناء.. وطائرة عمودية ترافق الفرقاطتين خلال رحلتهما إلى #ليبيا

التفاصيل..https://hdth.tv/nksrg


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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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