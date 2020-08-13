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عضو حزب العدالة والبناء محمد غميم والعضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين يبارك

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عضو حزب العدالة والبناء محمد غميم والعضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين يبارك حل الجماعة في مدينة الزاوية ويدعو جميع اعضائها في ليبيا لحلها ويهاجم اعضائها خارج ليبيا

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • قيادات الأخوان المجرمين يعيشون خارج البلاد وأبناءهم في أرقي الجامعات في العالم ولابناء اعضاء الاخوان في الداخل البتر او الممات ولابناء القيادات الاقامه خارج البلاد والدراسه في ارقي الجامعات

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