عضو حزب العدالة والبناء محمد غميم والعضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين يبارك حل الجماعة في مدينة الزاوية ويدعو جميع اعضائها في ليبيا لحلها ويهاجم اعضائها خارج ليبيا
عضو حزب العدالة والبناء محمد غميم والعضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين يبارك حل الجماعة في مدينة الزاوية ويدعو جميع اعضائها في ليبيا لحلها ويهاجم اعضائها خارج ليبيا
قيادات الأخوان المجرمين يعيشون خارج البلاد وأبناءهم في أرقي الجامعات في العالم ولابناء اعضاء الاخوان في الداخل البتر او الممات ولابناء القيادات الاقامه خارج البلاد والدراسه في ارقي الجامعات
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