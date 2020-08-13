عاجل #الحدث_عاجل..#ليبيا — الجيش الوطني: قصف أرتال مسلحة تقل مرتزقة تابعة لميليشيات ا تم النشر منذُ 14 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #الحدث_عاجل..#ليبيا — الجيش الوطني: قصف أرتال مسلحة تقل مرتزقة تابعة لميليشيات الوفاق غربي سرت شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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